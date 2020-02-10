О новом электрокаре от компании Kia стало известно зарубежным журналистам.
Kia в 2021 году представит новый электромобиль
10.02.2020 22:26
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Новый электромобиль, как сообщается, будет представлен в 2021 году, причем тогда покажут уже товарный вариант.
Сейчас известно, что новинка по габаритам будет больше, чем e-Niro и Soul. Ее дизайн выполнят в стилистике прототипа Imagine by Kia, а создадут ее на совершенно новой платформе.
Последнюю разрабатывают Hyundai и Kia. Запас хода нового автомобиля составит порядка 500 км. Другие подробности об электрокаре пока не раскрывают.
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