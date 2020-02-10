Kia в 2021 году представит новый электромобиль

Новый электромобиль, как сообщается, будет представлен в 2021 году, причем тогда покажут уже товарный вариант.

Сейчас известно, что новинка по габаритам будет больше, чем e-Niro и Soul. Ее дизайн выполнят в стилистике прототипа Imagine by Kia, а создадут ее на совершенно новой платформе.

Последнюю разрабатывают Hyundai и Kia. Запас хода нового автомобиля составит порядка 500 км. Другие подробности об электрокаре пока не раскрывают.