Haval показал гибридный кроссовер, который может приехать в РФ

Китайский бренд на автосалоне в Нью-Дели продемонстрировал новый концепт кроссовера с названием Concept H.

Новинка представляет собой кроссовер, оснащенный гибридной силовой установкой с дизайнерскими решениями от Haval F7.

Товарная версия новинки появится в этом году, но точные сроки пока не названы, также как и не раскрывает компания характеристик.

Новый автомобиль будет подзаряжаемым гибридом, но не исключено, что него будут и обычные ДВС. Этот кроссовер должен помочь марке достигнуть показателей производства в 150 тыс. выпущенных в Индии автомобилей с ДВС и электрокаров.

По предварительным данным, серийная версия Concept H может появится в России.

Кроссоверы Haval подорожали в России.