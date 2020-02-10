Китайский бренд на автосалоне в Нью-Дели продемонстрировал новый концепт кроссовера с названием Concept H.
Haval показал гибридный кроссовер, который может приехать в РФ
10.02.2020 22:19
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Новинка представляет собой кроссовер, оснащенный гибридной силовой установкой с дизайнерскими решениями от Haval F7.
Товарная версия новинки появится в этом году, но точные сроки пока не названы, также как и не раскрывает компания характеристик.
Новый автомобиль будет подзаряжаемым гибридом, но не исключено, что него будут и обычные ДВС. Этот кроссовер должен помочь марке достигнуть показателей производства в 150 тыс. выпущенных в Индии автомобилей с ДВС и электрокаров.
По предварительным данным, серийная версия Concept H может появится в России.
Кроссоверы Haval подорожали в России.
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