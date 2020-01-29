Кроссоверы Haval подорожали в России

Минимальная прибавка к ценнику составила 19 500 рублей, тогда как максимальная – 70 000 рублей.



На изменение стоимости всех кроссоверов китайского бренда обратил внимание портал wroom.ru.

При этом стоит отметить, что ценники в большую сторону переписали не только на ввозимые в страну модели, но и на те, что собирают на предприятии под Тулой.

Так, кроссовер Haval F7 и его купеобразная версия стали дороже на 25 тыс. рублей и теперь минимальная стоимость моделей составляет 1 474 000 и 1 574 000 рублей соответственно.

Haval H2, а также самый продаваемый кроссовер марки Haval H6, предлагаются на 19 500 – 20 300 рублей дороже.

Флагманский внедорожник Haval H9 подорожал на максимальные 70 тысяч рублей и предлагается для покупки по цене от 2,6 млн рублей.

В Haval рассказали о производственных планах в России.