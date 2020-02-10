УАЗ возобновляет работу после модернизации конвейера

Производство автомобилей на предприятии Ульяновского автомобильного завода было приостановлено с 9 января.

За все время на заводе проводили проверку и ремонт оборудования, а также проводилась модернизация конвейера.

С 10 февраля завод начал свою работу в обычном режиме. Напомним, что в январе объёмы реализации автомобилей УАЗ остались на прошлогоднем уровне, когда было продано 1 942 авто.

Между тем недавно УАЗ представил новую версию «Буханки», а немного раньше была представлена и спецверсия Патриота.