Пару дней назад российский офис немецкого бренда распространил официальные дизайн-скетчи нового Volkswagen Polo.
Появились изображения нового Volkswagen Polo для России
09.02.2020 16:04
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Тогда же стало известно, что седан превратится в лифтбек, а его основной станет платформа MQB A0. По сути новинка для российского рынка станет глубоко модернизированной версией Skoda Rapid.
На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.
На них художники показали, как может выглядеть новый Volkswagen Polo. Ожидается, что премьера Volkswagen Polo для российского рынка состоится в конце месяца.
Рендеры: Колеса.ру.
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