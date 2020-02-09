Появились изображения нового Volkswagen Polo для России

Тогда же стало известно, что седан превратится в лифтбек, а его основной станет платформа MQB A0. По сути новинка для российского рынка станет глубоко модернизированной версией Skoda Rapid.

На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.

На них художники показали, как может выглядеть новый Volkswagen Polo. Ожидается, что премьера Volkswagen Polo для российского рынка состоится в конце месяца.

Рендеры: Колеса.ру.