Российское подразделение чешской марки опубликовало данные по продажам своих автомобилей за январь.
Skoda в январе увеличила свои продажи в России на 7%
09.02.2020 15:51
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В отчётный дилеры бренда реализовали на российском рынке 5 945 новых автомобилей, а этот результат становится на 7% больше.
Доля компании составила 5,8% против 5,5% годом ранее. Лифтбек Rapid остается самым востребованным автомобилем марки.
Его продажи в январе просели на 19% и составили 2 040 ед. Вторым стал кроссовер Skoda Kodiaq, реализованный в количестве 1 981 ед., что на 53% больше.
В тройке самых продаваемых моделей бренде располагается Octavia. Эта модель также показала рост продаж на 13% до 1 835 проданных экземпляров.
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