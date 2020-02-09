Skoda в январе увеличила свои продажи в России на 7%

Российское подразделение чешской марки опубликовало данные по продажам своих автомобилей за январь.

В отчётный дилеры бренда реализовали на российском рынке 5 945 новых автомобилей, а этот результат становится на 7% больше.

Доля компании составила 5,8% против 5,5% годом ранее. Лифтбек Rapid остается самым востребованным автомобилем марки.

Его продажи в январе просели на 19% и составили 2 040 ед. Вторым стал кроссовер Skoda Kodiaq, реализованный в количестве 1 981 ед., что на 53% больше.

В тройке самых продаваемых моделей бренде располагается Octavia. Эта модель также показала рост продаж на 13% до 1 835 проданных экземпляров.

Skoda продемонстрировала дизайн новой Octavia RS.