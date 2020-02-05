Заряженный вариант автомобиля ранее замечали на тестировании, а также появлялись и некоторые подробности о технической оснащенности.
Skoda продемонстрировала дизайн новой Octavia RS
05.02.2020 23:33
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В компании уже подтвердили, что дебют Octavia RS состоится в рамках Женевского автосалона в начале марта.
Сегодня Skoda продемонстрировала дизайн новой Octavia RS, опубликовав первые изображения, где показали гибридный вариант модели.
Отличаться производительная версия автомобиля будет черной решеткой радиатора, спойлером сзади, а также увеличенными воздухозаборниками и другими элементами.
Что касается силовой установки, то ее суммарная отдача составит 245 лошадиных сил. Другие подробности пока не раскрывают. Продажи Octavia RS на европейском рынке запланированы в конце 2020 или в начале 2021 года.
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