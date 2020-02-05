Заряженный вариант автомобиля ранее замечали на тестировании, а также появлялись и некоторые подробности о технической оснащенности.



В компании уже подтвердили, что дебют Octavia RS состоится в рамках Женевского автосалона в начале марта.

Сегодня Skoda продемонстрировала дизайн новой Octavia RS, опубликовав первые изображения, где показали гибридный вариант модели.

Отличаться производительная версия автомобиля будет черной решеткой радиатора, спойлером сзади, а также увеличенными воздухозаборниками и другими элементами.

Что касается силовой установки, то ее суммарная отдача составит 245 лошадиных сил. Другие подробности пока не раскрывают. Продажи Octavia RS на европейском рынке запланированы в конце 2020 или в начале 2021 года.