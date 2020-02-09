Этот кроссовер был показана на выставке Auto Expo 2020 в Индии.
Кроссовер Renault Duster получил новый турбомотор Mercedes
Индийская версия кроссовера дебютировала в новой версии, где предлагается двигатель Mercedes. В продажу новая модификация поступит осенью.
Что касается двигателя, то речь идет о турбированном агрегате TCe с рабочим объёмом цилиндров 1,3 литра. Его мощность составляет 156 лошадиных сил. Такой двигатель уже доступен и для автомобилей Mercedes-Benz A-Class, B-Class, GLB и CLA.
В паре с силовой установкой работает вариатор или 6-ступенчая механическая КП. Система привода в Renault Duster с новым турбомотором будет только на переднюю ось.
Что касается других изменений в кроссовере 2020 модельного года для Индии, то они затронули внешность, где изменилась решетка радиатора, передний бампера, а также появились хромированные элементы.
В салоне ограничились новыми вариантами отделки и мультимедийной системой, которая теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana.