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Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Новости
07.02.2020 12:46
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Кроссовер Рено Дастер второй генерации дебютировал на рынке Южной Америки.


Его сборка будет организована в Бразилии. В отличие от европейского кроссовера, который, напомним, продают под брендом Dacia, новый Renault Duster получит изменённую внешность и салон, выполненный в стиле Arkana.

Во внешности появилась слегка измененная решетка радиатора, а также дополнительные противотуманные фары. Помимо салона от Arkana, новый Renault Duster получил и двигатель от этой модели.

В линейке двигателей будет 1,6-литровый атмосферный ДВС и 1,33-литровый турбированный двигатель. Последний, как известно, является совместно разработкой компании с концерном Daimler.

Среди трансмиссий будет пятискоростная механика или вариатор. О сроках старта продаж и стоимости производитель пока не рассказал.

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