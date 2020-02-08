Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, в котором рассказали о соотношении продаж новых и подержанных авто в 2019 году в Москве.

По данным «Автостата», в Москве на 9 новых машин приходится 10 подержанных. В отчетный период в столице России было реализовано 238 тыс. новых автомобилей и более 271 тыс. с пробегом.

Такое соотношение первичного и вторичного рынков оказалось лучшим в стране. Например, в Северной столице машин с пробегом покупают в полтора раза больше, а в Татарстане и вовсе в двое больше.

Самая большая разница оказалась в субъектах Дальнего Востока.

В частности, к примеру в Хабаровском крае вторичный рынок оказался в 17 раз крупнее первичного, а в Еврейской АО и вовсе в 50 раз.

Названы самые продаваемые кроссоверы в России.