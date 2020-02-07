Названы самые популярные в России кроссоверы

Рейтинг подготовлен на основании данных по продажам новых автомобилей, опубликованных Ассоциацией европейского бизнеса.

В прошлом месяце россияне, как и ранее, среди кроссоверов чаще всего выбрили Hyundai Creta, который остается лидером много месяцев подряд.

В январе его продажи составили 5 376 единиц, а этот результат на 28% больше.

Кроссовер Toyota RAV4 стал вторым самым популярным кроссовером в России по итогам января с результатом 2 618 единиц, что на 78% больше.

В тройке лидеров располагается KIA Sportage – 2 531 проданный экземпляр. Продажи этой модели сократились на 8%.

В пятерке самых продаваемых в нашей стране находятся Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail, которые также продемонстрировали хороший рост продаж – 2273 (+33%) и 2073 ед. (+31%) соответственно.

В десятке лидеров также оказались: Skoda Kodiaq (1981 ед., +53%), Renault Duster (1773 ед., -24%), LADA 4×4 (1585 ед., -23%), Nissan Qashqai (1538 ед., -2%) и Hyundai Tucson (1382 ед., -12%).

Продажи новых автомобилей в России выросли в январе на 2%.