Продажи новых автомобилей в России выросли в январе на 2%

Еще в январе дилеры в нашей стране отмечали резкий рост спроса на новые автомобили, и это подтвердили отчетные данные АЕБ за январь.

В первый месяц года российские автодилеры реализовали на рынке 102 102 машины, а этот результат оказался на 1,8% больше.

Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса по итогам 2020 года будет продано 1,72 автомобиля, что на 2,1% будет меньше.

Что касается продаж в январе, то лидером рынка остается «АвтоВАЗ». Его показатель составил 21 790 проданных Лад, что на 1% больше.

На втором месте располагается компания KIA с результатом 14 955 ед., что на 5% меньше. В тройке лидеров располагается Hyundai – 11 395 ед., что на 5% меньше. На четвертом месте находится Renault с результатом 8 293 ед., а это на 6% лучше.

Следующим в списке самых популярных брендов оказался Toyota – 6 405 ед., что на 20% больше. В десятке лидеров оказались: Volkswagen (6269 ед., +1%), Skoda (5945 ед., +7%), Nissan (4938 ед., -1%), Mercedes-Benz (2640 ед., +5%) и ГАЗ (2568 ед., -1%).

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам января.