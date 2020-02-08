Составлен топ-3 лучших трехдверных внедорожников в России

В России сделали подборку из трех автомобилей, которые являются лучшим предложением на авторынке РФ среди трехдверных внедорожников.

Рейтинг топ-3 был составлен «Автоновостями дня» при поддержке специалистов. Так, по версии издания лучшим на рынке является трехдверный Jeep Wrangler.

Американская модель продается в нашей стране по цене 3,5 млн рублей, а его моторная гамма представлена двухлитровым 270-сильным мотором.

Как отмечается, машины имеет еще и хорошую проходимость. На втором месте находится внедорожник Suzuki Jimny, предлагаемый за 1 440 000 рублей.

Для него предлагают полуторалитровый 102-сильный двигатель. Ну и замыкает составленный топ-3 лучших трехдверных внедорожников в России отечественный LADA 4×4, который в особом представлении не нуждается. Его стоимость составляет 471 000 рублей.

Названы самые продаваемые кроссоверы в России.