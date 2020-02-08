«АвтоВАЗ» снова приостановил производство

Российский автогигант снова приостановил производство на одной из линий по выпуску автомобилей на платформе В0.

Простой ввели на 7 и 8 февраля на линии по выпуску LADA XRAY, LADA Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway, пишут «Ведомости».

Причиной стал более низкий спрос на машины, чем планировалось.

Ранее АвтоВАЗ приостанавливал выпуск машин в период на 9-10, 18 и 25 января на линиях по выпуску LADA Granta, Datsun, LADA 4×4.

Между тем напомним, что в январе российская компания реализовала 21 790 своих автомобилей, а этот результат оказался на 1,2% больше.