АвтоВАЗ в январе увеличил продажи LADA в России на 1%

Российский автогигант опубликовал статистику по продажам своих автомобилей за январь.

В отчетный период объёмы реализованных LADA составили 21 790 экземпляров, а это оказалось на 1,2% больше, чем годом ранее. Доля компании составила 21%.

Лада Гранта остается самым востребованным автомобилем LADA. Продажи автомобиля выросли на 11% и составили 8 470 проданных экземпляров.

Веста остается на второй строчке с результатом 7 506 проданных штук, что на 6% больше.

Между тем, в прошлом месяце АвтоВАЗ запустил в продажу обновленный внедорожник LADA 4×4, о чем более подробно сообщалось.

Раскрыта первая информация о новой Lada 4×4 NG.