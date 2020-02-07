Российские аналитики рассказали о продажах подержанных автомобилей в автосалонах.
Сертифицированные машины с пробегом стали популярны в России
07.02.2020 20:35
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Как выяснилось, в прошлом году сертифицированные машины с пробегом показали хороший рост продаж.
По данным агентства «Автостат», в 2019 году дилеры реализовали почти 250 тыс. автомобилей с пробегом, что оказалось на 8% больше.
В этом случае, как отмечают специалисты, речь идет о продажах авто «профильных марок», а это когда официальными представителями и партерами являются дилеры. Доля таких продаж в сегменте сократилась до 36%.
При этом сегменте «профильных» машин с пробегом, которые продают по официальным программам производителей, наблюдался рост на 22% до 62,5 тыс. проданных экземпляров.
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