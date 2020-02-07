Сертифицированные машины с пробегом стали популярны в России

Как выяснилось, в прошлом году сертифицированные машины с пробегом показали хороший рост продаж.

По данным агентства «Автостат», в 2019 году дилеры реализовали почти 250 тыс. автомобилей с пробегом, что оказалось на 8% больше.

В этом случае, как отмечают специалисты, речь идет о продажах авто «профильных марок», а это когда официальными представителями и партерами являются дилеры. Доля таких продаж в сегменте сократилась до 36%.

При этом сегменте «профильных» машин с пробегом, которые продают по официальным программам производителей, наблюдался рост на 22% до 62,5 тыс. проданных экземпляров.

В России на 6% подорожали автомобили с пробегом.