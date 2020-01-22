Автомобили с пробегом подорожали на 6% в 2019 году

Об это рассказали аналитики из «Автостат», опубликовав результаты нового исследования.

Как сообщили в агентстве, на вторичном рынке стоимость одного автомобиля в прошлом году составили 596 500 рублей.

В сравнении с 2018 годом этот показатель оказался на 6,2% больше.

Средневзвешенная стоимость легковушек в зависимости от возраста меняется. Например, трёхлетние авто в 2019 году продавали по средней цене 1 217 800 рублей, что на 6,6% больше.

Пятилетний машины в среднем имели ценник 909 400 рублей. В этом случае удорожание в сравнении с 2018 годом составило 13,4%.

В том числе подорожали и подержанные машины возрастом более 10 лет. Такие авто продавались за 338 200 рублей в среднем, что на 3,5% больше.

Как объясняют специалисты, рост цен на авто с пробегом обусловлен тем, что на первичном авторынке они дорожают постоянно.