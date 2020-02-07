В России подорожали автомобили бренда Kia

Изменение затронуло автомобили, выпущенные в 2020 году.

Компания Kia переписала цены на все автомобили, представленные в России. Удорожание составило от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от модели и ее комплектации.

Например, KIA Rio, Rio X-Line и Picanto подорожали на минимальные 10 тысяч рублей, а больше всего прибавили в цене автомобили Cerato и Optima.

На 15 тысяч рублей выросли ценники моделей Ceed, Ceed SW и ProCeed. Так, минимальная стоимость KIA Ceed и KIA Ceed SW составила 1 094 900 и 1 134 900 рублей соответственно.

Модели KIA Rio и KIA Rio X-Line 2020 года выпуска будут продавать за 784 900 и 899 900 рублей минимум.

Базовая комплектация KIA Cerato теперь оценена в 1 034 900 рублей, Optima — 1 384 900 рублей, KIA Picanto – 699 900 рублей и KIA ProCeed — 1 534 900 рублей.

Изменение стоимости автомобилей бренда в ходе мониторинга цен зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».

В KIA рассказали о перспективах KIA Seltos в России.