В KIA рассказали о перспективах KIA Seltos в России



Его продажи стартуют в начале марта, а пока в компании KIA рассказали о перспективах KIA Seltos в России.

Его серийная сборка организована на производственной площадке в Калининграде. Автопроизводитель уверен, что модель будет востребована на рынке, а в модельном ряду бренда она не составит конкуренцию уже представленным автомобилям.

Более того, в KIA ожидают, что кроссовер привлечет новых клиентов, а лидерские позиции в сегменте он сможет занять за счет отличной оснащенности и конкурентной стоимости.

По предварительным прогнозам, новинка может занять до 30% в продажах марки, а ее клиентами будут россияне возрастом от 25 лет.