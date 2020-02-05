Обновлённый кроссовер Hyundai Santa Fe замечен на тестах

Hyundai уже тестирует обновленный кроссовер Santa Fe, но его презентация состоится только в 2021 году.



Тестовый прототип автомобиля уже заметили во время испытаний, которые он проходит в плотном камуфляже.

Шпионские фото распространили зарубежные источники. Рестайлинговая модель в отличие от актуальной версии получит новый передний и задний бамперы, обновленную оптику и слегка измененную решетку радиатора.

В салоне вероятно тоже произойдут изменения, но об этом пока информации нет. При этом инсайдеры сообщают, что в обновленном Hyundai Santa Fe появятся новые силовые установки, в том числе и гибридные.

А вот 2,4-литровый ДВС мощностью 188 л.с. из моторной гаммы уберут. Напомним, что актуальная версия кроссовера представлена в России с тремя силовыми установками по цене от 2 149 000 рублей.

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