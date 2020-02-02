Hyundai анонсировал дебют новой индийской Hyundai Creta

Hyundai перед премьерой индийской версии кроссовера Hyundai Creta в Сети опубликовал скетчи модели.

Это позволяет понять, как будет выглядеть новинка на индийском рынке. Судя по изображениям новое поколение Creta будет полностью повторять внешность кроссовера для китайского рынка, где модель продается под названием ix25.

Презентация Creta состоится 6 февраля в Индии на мотор-шоу Auto Expo. Всех подробностей про новый кроссовер пока не раскрывают.

Ранее «Твоё Авто» писало, что «паркетник» будет доступен с 1,5-литровый турбированым дизелем и литровым бензиновым турбомотором.

Предположительно, от китайского ix25 индийская Creta будет отличаться отделочными материалами и списком опций.