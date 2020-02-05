Названы самые успешные кроссоверы Kia в России

Самые продаваемые кроссоверы марки были названы по результатам их продаж за прошлый год.

В отчетный период компания продала на российском рынке 66 404 новых кроссоверов, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Бестселлером бренда в России является Kia Sportage, реализованный в количестве 32 235 ед., что на 1% меньше. Kia Soul тажке является успешным кроссовером Kia в России. Его объёмы продаж за год составили 17 637 ед., что на 4,4% больше, сообщает «АвтостатИнфо».

В тройке рейтинга оказался Kia Sorento. Россияне в 2019 году приобрели 15 710 таких кроссоверов, что на 8% меньше.

На четвертой строчке располагается внедорожник Kia Mohave с результатом 821 проданный экземпляр, что на 28% меньше.

Между тем уже в марте модельный ряд кроссоверов компании в России пополнится кроссовером Kia Seltos, официальные цены комплектации которого были обнародованы пару дней назад.

В РФ назвали самые ожидаемые автомобили в 2020 году.