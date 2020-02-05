Назвали дату старта продаж седана и хэтчбека Skoda Rapid

Обновленные модели для китайского рынка были представлены в прошлом месяце.

Теперь компания готовится к старту продаж Skoda Rapid, который в Китае представлен в кузове седана и хэтчбека, в том время как российская версия модели имеет кузов лифтбек.

Как рассказали в Skoda, обновлённые модели в Китае появятся в марте. Стоимость и комплектации будут озвучены позднее.

Что касается российского Skoda Rapid, то его продажи стартуют в течении первого полугодия. Минимальная стоимость лифтбека составит 829 000 рублей.