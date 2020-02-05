Обновлённая Lada Granta породнится с Lada 4х4

Новое поколение Lada Granta будет представлено в 2021 году. Сейчас над этой моделью активно работают, и как пишет источник, уже ведется закупка нового оборудования.

Предполагается, что новое поколение модели получить фирменный «икс-стиль», который впервые был применен на «Весте».

Как пишет «За рулем», популярную модель разрабатывают на платформе В0/Global Access, а на этой же тележке создают и новое поколение Lada 4х4.

Все это сделано ради унификации, а после перехода моделей на французскую платформу, полноценной отечественно моделью можно будет считать только «Весту», так как ее платформа разработана специалистами «АвтоВАЗа», но у нее есть узлы от Renault.

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