Об этом свидетельствуют отчетные данные по продажам компании за прошлый год.

В целом бренд Nissan в 2019 году продал 64 974 новых автомобилей, а это оказалось на 20% меньше. Доля марки на российском рынке составила 3,7%.

Кроссовер Nissan Qashqai остается самым продаваемым автомобилем компании и он показал положительную динамику.

Продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5% в РФ в 2019 году и составили 25 158 экземпляров. Модель также осталась в топ-25 российских бестселлеров.

На втором месте по продажам оказался кроссовер Nissan X-Trail, но его популярность сократилась на 8,6% до 20 915 шт.

Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai осенью.