Об этом свидетельствуют отчетные данные по продажам компании за прошлый год.
Продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5% в РФ в 2019 году
04.02.2020 22:45
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В целом бренд Nissan в 2019 году продал 64 974 новых автомобилей, а это оказалось на 20% меньше. Доля марки на российском рынке составила 3,7%.
Кроссовер Nissan Qashqai остается самым продаваемым автомобилем компании и он показал положительную динамику.
Продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5% в РФ в 2019 году и составили 25 158 экземпляров. Модель также осталась в топ-25 российских бестселлеров.
На втором месте по продажам оказался кроссовер Nissan X-Trail, но его популярность сократилась на 8,6% до 20 915 шт.
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