Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai осенью

Компания Nissan в текущем году обновит две популярные модели, а также представит абсолютно новую модель, которая в движение будет приводиться электрической силовой установкой.

Первым будет представлен кроссовер X-Trail, премьера которого состоится летом. Новый кроссовер Nissan Qashqai компания представит осенью в рамках мотор-шоу во Франкфурте.

Тестовые прототипы Qashqai нового поколения ранее были замечены на тестах, а судя по шпионским фото, модель получит серьезные изменения в дизайне.

Также обновится и салон, где появится новая панель приборов, а также большой дисплей.

В основе модели расположится платформа CMF (Common Module Family), а вот в моторной гамме может отсутствовать дизельный двигатель, при этом будут электрифицированные версии и новые гибридные системы.

Полностью электрического варианта кроссовера не ожидается. Что касается абсолютно нового электрокара, то им будет кроссовер, созданный по мотивам прототипа Ariya. К слову недавно были данные, что эта модель может появится и на российском рынке.

Рендер www.autocar.co.uk.