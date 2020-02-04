Skoda к 2022 году выпустит 30 новых и обновленных моделей

Об этом рассказал глава чешского бренда в общении с зарубежными журналистами.

Он анонсировал, что к 2022 году бренд выпустит в общей сложности 30 новинок, среди которых будут как абсолютно новые, так и обновленные модели. 10 из новинок получат гибридные и полностью электрические установки.

Среди анонсированных автомобилей есть Skoda Octavia vRS с гибридной установкой, два абсолютно новых электрических кроссовера, один из которых недавно дебютировал в качестве концепта в Индии.

Также смену поколений переживут модели Fabia и Superb и обновятся другие популярные автомобили в модельном ряду.