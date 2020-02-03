Россия оказалась в тройке стран с самым дешевым бензином в Европе

Лидером среди стран Европы, где бензин является самым дешевым, оказался Казахстан.

Там стоимость одного литра 95-го бензина составляет в эквиваленте 27,7 рубля. Россия в этом рейтинге стала второй. Такой же бензин в нашей стране предлагается за 45,8 рубля.

В тройке лидеров оказалась Белоруссия, а на четвертой позиции оказалась Украина. Если говорить о стране с самым дорогим бензином, то это Нидерланды.

Там стоимость одного литра 95-го бензина составила 117,7 рубля. Что касается стоимости дизельного топлива, то тут ситуация схожая и лидерами по дешевизне являются Казахстан и Россия с показателем 44,8 и 48,0 рубля соответственно.

При этом самый дорогой дизель продают в Швеции – 109 рублей. Стоит отметить, что при исследовании использовались данные по стоимости топлива по состоянию на середину января этого года, а вот для Украины и Казахстана использовали данные за декабрь.

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