99 смартфонов в Германии создали серьезную пробку на дороге

Энтузиаст наглядно показал, как работают карты Google Maps и определяют затрудненное движение на дорогах.

Саймон Векерт (Simon Weckert) опубликовал видеоролик со своим участием, в котором показал, как можно создать виртуальную пробку на картах Google Maps при помощи 99 смартфонов.

Для этого он подключил все смартфоны к Google Maps, уложил их в тележку и пошел с ней по городу.

По мере его движения на картах Google дороги начали окрашиваться в красный цвет, показывая большие пробки. Вот так легко оказалось обмануть систему Google Maps.

