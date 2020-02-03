Энтузиаст наглядно показал, как работают карты Google Maps и определяют затрудненное движение на дорогах.
99 смартфонов в Германии создали серьезную пробку на дороге
03.02.2020 11:13
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Саймон Векерт (Simon Weckert) опубликовал видеоролик со своим участием, в котором показал, как можно создать виртуальную пробку на картах Google Maps при помощи 99 смартфонов.
Для этого он подключил все смартфоны к Google Maps, уложил их в тележку и пошел с ней по городу.
По мере его движения на картах Google дороги начали окрашиваться в красный цвет, показывая большие пробки. Вот так легко оказалось обмануть систему Google Maps.
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