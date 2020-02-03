Geely Atlas стал самым доходным китайским автомобилем в РФ

В России рассказали о самых доходных китайских автомобилях за прошлый год.



В 2019 году таких машин было реализовано на сумму 39 млрд рублей, из которых 9,8 млрд рублей пришлось на кроссовер Geely Atlas. Именно этот автомобиль и стал самым доходным в РФ среди других моделей китайского происхождения.

Такая сумма была достигнута с продаж 7 228 кроссоверов. На втором месте оказался Haval H6. Таких авто было продано 2 220 экземпляров на сумму 8,1 млрд рублей. Haval F7 стал третьим в этом списке, который принес компании 4 млрд рублей и был продан в количестве 2 770 ед.

В первой пятерке оказался Chery Tiggo и Haval H9. Продажи первого составили 3 927 ед. (2,7 млрд руб.), а второго – 802 ед. (2 млрд руб.).

Среди моделей, уровень доходности которых превысил 1 млрд рублей еще оказались: Haval H2, Chery T21, Changan CS35, Geely Emgrand X7 и Dongfeng AX7, сообщили аналитики «АвтостатИнфо».

Geely сертифицировала для России кроссовер Geely Atlas Pro.