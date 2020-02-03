Это выяснили российские аналитики из «Автостат», которые провели новое исследование.
Продажи машин с пробегом через официальных дилеров выросли на 20%
03.02.2020 11:48
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Было установлено, что в прошлом году официальные дилеры реализовали 689 тысяч подержанных авто.
Продажи машин с пробегом через официальных дилеров выросли на 20% в сравнении с показателями 2018 года.
Столько автомобилей с пробегом реализовали дилерские сети 60 марок, официально представленных в нашей стране.
Доля официальных дилеров на вторичном рынке выросла до 12,7% против 10,5% годом ранее.
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