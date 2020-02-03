Это выяснили российские аналитики из «Автостат», которые провели новое исследование.

Было установлено, что в прошлом году официальные дилеры реализовали 689 тысяч подержанных авто.

Продажи машин с пробегом через официальных дилеров выросли на 20% в сравнении с показателями 2018 года.

Столько автомобилей с пробегом реализовали дилерские сети 60 марок, официально представленных в нашей стране.

Доля официальных дилеров на вторичном рынке выросла до 12,7% против 10,5% годом ранее.

В Омске продаются самые дешевые автомобили в России.