Компания Bugatti будет выпускать двигатель W16 еще 10 лет

В то время как другие автопроизводители отказываются от 12- и 8-цилиндровых двигателей, в компании Bugatti имеют иное мнение.

Bugatti будет выпускать 8-литровый двигатель W16 с четырьмя цилиндрами ещё 10 лет.

Этот двигатель уже называют легендарным, а его серийная версия впервые дебютировала в 2005 году и была установлена в гиперкаре Bugatti Veyron.

По словам главы компании Стефана Винкельманна, отказываться от этой силой установки не будут до конца 2020-х годов.

Его не будут снимать с производства даже в условиях постоянно ужесточающихся экологических норм.

С другой стороны для Bugatti наличие такого двигателя это еще одна эксклюзивность гиперкаров.

Bugatti хочет выпустить мощный электромобиль.