Bugatti хочет выпустить мощный электромобиль

При этом в компании не ставят в приоритет запас хода электромобиля.

То есть в данном случае можно сказать, что речь идет о новом электрокаре, основной упор в котором сделают на мощность.

Расширить модельный ряд Bugatti хочет уже давно вот только, какой в итоге новый автомобиль выйдет, сказать пока сложно.

Выпускать гибридную машину бренд определенно не намерен, а вот выпуск электромобиля рассматривают всерьез.

По словам представителя компании, показатели запаса хода не важны, а вот мощность это совсем другое дело.

Новинка вряд ли будет эксклюзивной, так как она будет дешевле того же Chiron, а в целом она будет ближе к массовой модели и кардинально отличаться от гиперкара.

Теперь основной задачей руководства Bugatti является убедить материнскую компанию одобрить проект выпуска такого автомобиля, а также позволить создать собственную платформу для него, а не использовать уже существующую.

Bugatti опубликовала тизерное изображение нового гиперкара.