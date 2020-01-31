Chery готовит ещё одно обновление для кроссовера Chery Tiggo 8

Обновленная версия семиместной модели была замечена во время тестирования.



Помимо шпионских фото стало известно, какие обновления получит автомобиль. В экстерьере кроссовера будет просматриваться стилистика Tiggo 7.

Изменениям подверглись бамперы, оптика, а также передний и задний бамперы.

В салоне также провели обновление и там теперь будут предлагаться новая переднюю панель, информационно-развлекательную систему с «парящим» экраном, а также появится спортивный руль и электронный джойстик рычага коробки передач.

Габариты Chery Tiggo 8 после обновления не изменились, а в моторной гамме будут ДВС с отдачей 197 и 149 лошадиных сил.

Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или автомат, а также семиступенчатый робот, которые будут работать только с переднеприводной системой.

Стоит отметить, что в России Chery Tiggo 8 тоже появится, но в нашей стране будут продавать дорестайлинговый вариант.