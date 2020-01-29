Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 появится в РФ в марте

Китайская компания раскрыла некоторые подробности о новинке для российского рынка.



Речь идет о семиместной новинке – кроссовере Chery Tiggo 8. Как сообщил автопроизводитель, продажи автомобиля стартуют в марте 2020 года, а ближе к началу продаж будут названы цены и комплектации.

Создавали модель на платформе T1X, а она создавалась совместно со специалистами Jaguar Land Rover.

Chery Tiggo 8 имеет тройные лонжероны, позволяющие поглощать силу удара. Также в кроссовере кузов выполнен из пяти сортов прочной стали.

Благодаря этому и не только, Chery Tiggo 8 в краш-тесте C-NCAP заработал максимальные пять звезд за безопасность. Модель имеет следующие габариты: 4 700/1 860/1 705 мм, расстояние между осями – 2 710 мм. Дорожный просвет трехрядной версии составляет 190 мм.

На российском рынке семиместный Chery Tiggo 8 будет представлен с 2,0-литровым 170-сильным двигателем.

Его крутящий момент составляет 250 Нм, а работать он будет в паре с вариатором, который передает крутящий момент на переднюю ось.