Datsun в 2019 году нарастил продажи в России на 9%

За прошлый год бренду на российском рынке удалось реализовать 22 426 новых автомобилей.



Этот результат в сравнении с 2018 годом оказался на 9% больше. Рыночная доля марки Datsun выросла до 1,3% против 1,1% годом ранее.

Седан Datsun on-DO по-прежнему остается самым востребованным автомобилем, на который приходится основной объём продаж.

За 2019 год модель разошлась тиражом в количестве 19 453 единиц, что на 6,9% больше. Объёмы продаж хэтчбеков Datsun mi-DO составили 2 973 ед., а это на 25,8% больше.

Напомним, что в январе бренд представил на российском рынке обновленную версию своего седана.