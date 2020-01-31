Kia Sportage получил сервисы от российского IT-гиганта, и теперь в мультимедийной системе кроссовера есть голосовой помощник «Алиса» и «Яндекс.Навигатор».
Кроссовер Kia Sportage получил в России сервис «Яндекса»
31.01.2020 21:30
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Помимо российских интернет сервисов, мультимедийную систему популярного кроссовера научили работать со смартфонами через дополнения Apple CarPlay и Android Auto.
Новые сервисы и системы доступны для версий Sportage начиная от исполнения Luxe Plus.
Как отметили в корейской компании, сервисы от Яндекса, а также платформы Apple CarPlay и Android Auto установлены в модель без каких-либо доплат. То есть новые опции не повлияли на стоимость Kia Sportage.
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