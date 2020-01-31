Кроссовер Kia Sportage получил в России сервис «Яндекса»

Kia Sportage получил сервисы от российского IT-гиганта, и теперь в мультимедийной системе кроссовера есть голосовой помощник «Алиса» и «Яндекс.Навигатор».

Помимо российских интернет сервисов, мультимедийную систему популярного кроссовера научили работать со смартфонами через дополнения Apple CarPlay и Android Auto.

Новые сервисы и системы доступны для версий Sportage начиная от исполнения Luxe Plus.

Как отметили в корейской компании, сервисы от Яндекса, а также платформы Apple CarPlay и Android Auto установлены в модель без каких-либо доплат. То есть новые опции не повлияли на стоимость Kia Sportage.

Новый Kia Rio X-Line сфотографировали в Санкт-Петербурге.