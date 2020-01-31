Уже в этом году в планах автопроизводителя продавать каждый пятый автомобиль с гибридной силовой установкой.



В прошлом году на долю гибридных машин пришлось 6,5% продаж. Volvo хочет втрое увеличить продажи гибридных машин в Европе, чтобы избежать штрафов по экостандартам.

Объёмы продаж автомобилей с гибридной силовой установкой должны составит 150 тыс. экземпляров минимум.

В Европе в этом году выйдет еще и полностью электрический автомобиль Volvo XC40 Recharge, но пока в компании не рассчитывают на высокие продажи этой модели.

К 2025 году согласно плану компания должна довести до 50% долю электромобилей и столько же должны продавать гибридов.