В Сети регулярно появляются новые сообщения о внедорожнике благодаря базе Роспатента, где регулярно появляются новые изображения деталей автомобиля.

Ранее были запатентованы фары, а также ряд элементов салона, а на этот раз Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗа.

Как известно, новым кроссовером, прозванным как «Русский Прадо» станет следующее поколение Патриота.

Судя по опубликованному изображению, в модели капот будет более рельефным, чем у актуального внедорожника.

Напомним, что в новом автомобиле от УАЗа предложат новую трансмиссию, а также турбодвигатель. Кроме этого, в модели будет светодиодная оптика, новая мультимедийная система, электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold, климат-контроль и многое другое.

Предполагается, что внедорожник появится во второй половине следующего года, а его стоимость составит минимум 1,5 млн рублей.

Появилась полная информация о «Русском Прадо».