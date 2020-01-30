При подсчете учитывали не только абсолютно новые, но и обновленные автомобили, а также те, которые пережили смену поколений.
Стало известно, сколько новинок появилось на авторынке РФ в 2019 году
30.01.2020 22:50
14 0
Аналитики из «Автостат» провели свое исследование и установили, сколько новинок появилось на авторынке РФ в 2019 году.
Оказалось, что в общей сложности в продажу в прошлом году поступило 66 новых и обновлённых легковушек.
При этом отмечается, что больше всего новинок вышло на рынок в сентябре – 7 моделей, а также в декабре – 5 моделей. В июне появилось сразу семь обновленных моделей.
Отдельно отмечают возвращение на рынок моделей двух брендов, а это Ravon и Opel. При этом ни одной новинки не было представлено в январе, феврале, июле и ноябре.
Комментарииcomments powered by HyperComments