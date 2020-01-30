Стало известно, сколько новинок появилось на авторынке РФ в 2019 году

При подсчете учитывали не только абсолютно новые, но и обновленные автомобили, а также те, которые пережили смену поколений.



Аналитики из «Автостат» провели свое исследование и установили, сколько новинок появилось на авторынке РФ в 2019 году.

Оказалось, что в общей сложности в продажу в прошлом году поступило 66 новых и обновлённых легковушек.

При этом отмечается, что больше всего новинок вышло на рынок в сентябре – 7 моделей, а также в декабре – 5 моделей. В июне появилось сразу семь обновленных моделей.

Отдельно отмечают возвращение на рынок моделей двух брендов, а это Ravon и Opel. При этом ни одной новинки не было представлено в январе, феврале, июле и ноябре.

Названы самые важные автоновинки 2020 года для России.