Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбодвигателя

Новый кроссовер Genesis GV80 был представлен для американского рынка, где модель, как оказалось, будет доступна с двумя бензиновыми ДВС.

В Южной Корее Genesis GV80 был представлен с дизельными моторами, но на рынке США его будут предлагать с турбированным V6 объёмом 3,5-литра, а его мощность составляет 375 л.с.

Второй силовой агрегат 2,5-литровый с 305-сильной отдачей. Трансмиссия для бензиновых моторов будет доступна только восьмиступенчатая автоматическая с системой заднего или полного привода.

Genesis GV80 для рынка США получил комплектации аналогичные для корейского рынка. Стоит ожидать, что премиальный кроссовер появится и в России, но когда именно и с какими моторами пока неизвестно.