Об этом свидетельствуют опубликованные данные агентства «Auto-Dealer-СПб».
За год продажи автомобилей в Санкт-Петербурге упали на 4%
29.01.2020 13:09
10 0
В прошлом году на рынке Санкт-Петербурга было реализовано 153 628 новых автомобилей. Этот результат в сравнении с 2018 годом оказался на 4% хуже.
Объёмы реализации новых машин сокращаются в Северной столице девятый месяц подряд. Только в декабре отрицательная динамика составила 6%, когда объёмы продаж составили 14 648 экземпляров.
Лидером рынка является компания KIA, которая возглавляет рейтинг второй раз (первый был в 2015 году). На втором месте оказался Hyundai, а третьим стал российский бренд Lada.
Самая большая отрицательная динамика была зафиксирована у компании Ford – минус 36%.
Названы самые популярные за последние 20 лет автомобили в РФ.
Комментарииcomments powered by HyperComments