За год продажи автомобилей в Санкт-Петербурге упали на 4%

В прошлом году на рынке Санкт-Петербурга было реализовано 153 628 новых автомобилей. Этот результат в сравнении с 2018 годом оказался на 4% хуже.

Объёмы реализации новых машин сокращаются в Северной столице девятый месяц подряд. Только в декабре отрицательная динамика составила 6%, когда объёмы продаж составили 14 648 экземпляров.

Лидером рынка является компания KIA, которая возглавляет рейтинг второй раз (первый был в 2015 году). На втором месте оказался Hyundai, а третьим стал российский бренд Lada.

Самая большая отрицательная динамика была зафиксирована у компании Ford – минус 36%.

Названы самые популярные за последние 20 лет автомобили в РФ.