Названы самые популярные за последние 20 лет автомобили в РФ

Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, в котором рассказали о самых востребованных автомобилях за последние 20 лет.

Рейтинг составили специалисты агентства «Автостат», которые отмечают, что самыми популярными автомобилями в 2000 – 2019 годах стали ВАЗы.

В указанный период вазовская Классика 8 раз становилась самой продаваемой на рынке, да и к тому же она среди представленных моделей больше всего простояла на конвейере.

В 2005 – 2006 годах лидером стала LADA Samara, а в 2009 году лидирующие позиции на рынке заняла LADA Priora.

Затем в 2007 – 2008 годах и в 2010-м свои позиции вернула Классика, но доля таких автомобилей сократилась, а с 2011 году первыми по продажам стали LADA – Kalina, Priora, Granta.

Гранта не раз была бестселлером авторынка, однако в 2016 году в лидеры выбился Hyundai Solaris, а в 2017 году рынок возглавил KIA Rio.

В 2018 году бестселлером авторынка РФ стала Веста и в прошлом году Гранта снова вернула себе лидерство и стала самой продаваемой в стране.

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