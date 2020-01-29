В РФ продажи электромобилей с пробегом выросли в 1,5 раза

Российские аналитики рассказали о продажах электромобилей на вторичном рынке за прошлый год.

В отчетный период рынке подержанных автомобилей было продано 3 303 электрокара, а этот результат оказался в 1,5 раза больше.

Годом ранее россияне купили 2 237 электромобилей с пробегом. Самым востребованным электрокаром на вторичном рынке остается Nissan Leaf, большая часть из которых имеет расположение руля справа. Объёмы продаж модели составили 3 123 единиц.

Остальные модели показали значительно меньший результат.

Далее в рейтинге самых востребованных электрокаров, как сообщили в агентстве «Автостат», оказались: Mitsubishi I-MiEV (69 ед.), Tesla Model S (34 ед.), BMW i3 (28 ед.), LADA Ellada (24 ед.), Tesla Model X (11 ед.), Jaguar I-Pace (9 ед.), Renault Twizy (3 ед.), Hyundai Ioniq и Tesla Model 3 (по 1 ед.).

Больше всего электромобилей с пробегом было продано в Иркутской области, в Приморском и Краснодарском краях.

Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза.