В России аналитики рассказали о продажах новых электрокаров за весь 2019 год.
Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза
25.01.2020 20:59
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В отчетный период, как сообщает «Автостат», россияне приобрели 353 новых электромобиля. В сравнении с 2018 годом этот результат оказался в 2,5 раза больше.
Годом ранее на рынке было продано всего 144 электрокара. Лидером по продажам в 2019 году стали Jaguar I-Pace и Nissan Leaf с одинаковым результатом – по 131 проданному экземпляру.
На эти модели пришлось 75% рынка новых электромобилей.
Три модели марки Tesla оказались следующими в рейтинге. Речь идет о Model X, (46 ед.), Model 3 (22 ед.) и Model S (13 ед.).
Еще в прошлом году было реализовано пять экземпляров Renault Twizy, три – Peugeot Ion и два – Hyundai Ioniq.
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