Рынок новых электромобилей России в 2019 году вырос в 2,5 раза

В России аналитики рассказали о продажах новых электрокаров за весь 2019 год.

В отчетный период, как сообщает «Автостат», россияне приобрели 353 новых электромобиля. В сравнении с 2018 годом этот результат оказался в 2,5 раза больше.

Годом ранее на рынке было продано всего 144 электрокара. Лидером по продажам в 2019 году стали Jaguar I-Pace и Nissan Leaf с одинаковым результатом – по 131 проданному экземпляру.

На эти модели пришлось 75% рынка новых электромобилей.

Три модели марки Tesla оказались следующими в рейтинге. Речь идет о Model X, (46 ед.), Model 3 (22 ед.) и Model S (13 ед.).

Еще в прошлом году было реализовано пять экземпляров Renault Twizy, три – Peugeot Ion и два – Hyundai Ioniq.