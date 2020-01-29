Китайская компания для российского рынка готовит несколько новинок, которые планируется вывести в этом году.
Осенью в Россию FAW привезёт новые кроссовер и седан
29.01.2020 08:15
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Осенью в Россию FAW привезёт новые кроссовер и седан, которые дополнят модельный ряд, где пока есть только представители сегмента кроссоверов Besturn Х80 и Besturn Х40.
Одной из новинок станет кроссовер FAW X60 (Т77), а вторым окажется новый седан С-класса. Подробности о новинках пока не раскрываются.
В том числе и за счет новинок, компания в нашей стране планирует нарастить продажи на 25%. В 2020 году будет расширяться и дилерская сеть.
Сейчас у компании 47 партнеров в РФ, а планируется их увеличить до 67.
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