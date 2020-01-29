Китайская компания для российского рынка готовит несколько новинок, которые планируется вывести в этом году.

Осенью в Россию FAW привезёт новые кроссовер и седан, которые дополнят модельный ряд, где пока есть только представители сегмента кроссоверов Besturn Х80 и Besturn Х40.

Одной из новинок станет кроссовер FAW X60 (Т77), а вторым окажется новый седан С-класса. Подробности о новинках пока не раскрываются.

В том числе и за счет новинок, компания в нашей стране планирует нарастить продажи на 25%. В 2020 году будет расширяться и дилерская сеть.

Сейчас у компании 47 партнеров в РФ, а планируется их увеличить до 67.

Обновленный Kia Rio показали на первых фотографиях.