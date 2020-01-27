Обновленный Kia Rio показали на первых фотографиях

Фотографии тестового прототипа автомобиля сделали на полигоне, где испытывают его обновленную версию.

По предварительным данным, хэтчбек Kia Rio после обновления будет представлен до конца года, а в продаже он появится в начале 2021 года.

Судя по снимкам, на тестах был замечен автомобиль в версии GT Line, на что указывают колесные диски на 17 дюймов, при этом спортивной выхлопной системы в нем нет.

Подробности об обновлении пока неизвестны. Между тем стоит отметить, что в планах компании выпустить новый компактный кроссовер, основной для которого станет платформа хэтчбека Kia Rio.

Эта новинка на рынке может составить конкуренцию Volkswagen T-Cross, а в модельном ряду она окажется на ступени ниже Stonic.