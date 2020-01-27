Новый купеобразный кроссовер вышел на российский рынок в середине прошлого года.

С момента старта продаж по декабрь 2019 года включительно модель разошлась тиражом в количестве 11 311 экземпляров.

С такими объёмами продаж Renault Arkana стала самой популярной новинкой 2019 года в РФ, на что обратили внимание «Wroom.ru».

Как известно, Renault Arkana является не единственной новинкой прошлого года, но тех, которые пользуются неплохим спросом оказалось немного.

На втором месте после кросс-купе оказался еще и китайский кроссовер Haval F7, выпускаемый на предприятии под Тулой.

Его продажи составили 3 219 ед. Следом оказался BMW X7, реализованный в количестве 3 019 шт. Также отмечают и модели Tiggo 4 и Tiggo 7 с показателями 1 968 и 1 563 ед.