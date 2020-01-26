Гибридный Mitsubishi Outlander в США получит мощную версию

В национальном управлении по безопасности дорожного движения (NHTSA) была обнаружены новая система VIN 2021 от Mitsubishi. В этих кодах нашли упоминание новой гибридной силовой установки.

Предположительно, речь идет о гибридной силовой установке, основанной на 2,4-литровом ДВС. В этой версии бензиновый агрегат выдаёт 126 л.с., а электромотор — 90 л.с.

Тяговая батарея в Outlander PHEV на 13,8 кВт∙ч. Такая версия сейчас продается на европейском рынке, тогда как в США предлагается старая модификация гибридного кроссовера, в котором используется 2,0-литровый атмосферный мотор и 80-сильный электродвигатель. В такой гибридной системе уставлен аккумулятор на 12 кВт∙ч.

Не исключено, что в NHTSA занесли данные о новом поколении Outlander. О нем недавно сообщалось, и тогда же представителем японской компании была подтверждена информация, что кроссовер разделит платформу с Nissan.

Презентация новой генерации Outlander состоится во второй половине 2020 года, и скорее всего гибридная версия модели получит силовую установку от текущей генерации.