Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander уже давно тестируется, при этом информации о нем крайне мало.

Ранее сообщалось, что Outlander создают по мотивам прошлогоднего прототипа Mitsubishi Engelberg Tourer.

В его моторной гамме будут как обычные ДВС, так и версии с гибридной силовой установкой.

Теперь официально подтверждена информация, что модель разделит платформу с Nissan.

Подтвердил эти данные главный исполнительный директор российского офиса «ММС Рус» Осаму Иваба.

По его словам, новое поколение Outlander будут собирать в России, но когда это произойдет пока неизвестно.

Было только сказано, что презентация нового поколения японского кроссовера состоится во второй половине 2020 года. Других подробностей про новый Mitsubishi Outlander пока не раскрывают.

Mitsubishi представит в 2020 году две новинки в России